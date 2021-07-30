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Роман Вильфанд назвал самое теплое море в России
Общество
Роман Вильфанд назвал самое теплое море в России
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 30 июля. Температура воды на Балтике составляет от 23 до 24 градусов. Соответствующей информацией поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что вода на курортах Черного моря тоже крайне теплая, однако она потеплела позднее, его слова передает РИА Новости. Температура воды в Евпатории, Ялте, Алуште, Феодосии и Туапсе составляет 25 градусов, в Анапе и Геленджике — 24 градуса, в Сочи — 26 градусов.

В Калининграде температура воды составляет 24 градуса. Однако Вильфанд отметил, что она дошла до таких показателей намного раньше, чем на черноморских курортах.

Вильфанд также недавно предупредил о повышении температуры в Москве. Жителям столицы в пятницу стоит готовиться к осадкам, сообщил метеоролог.

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