Медики нашли посторонний предмет в ноге жены Байдена

Вашингтон, 30 июля. Врачи нашли некий посторонний предмет в стопе жены президента США Джо Байдена Джилл, сообщил пресс-секретарь первой леди Майкл Лароса.

Он рассказал, что перед официальными мероприятиями в минувшие выходные Джилл Байден гуляла по пляжу на Гавайях. Во время променада она наступила на некий предмет. Не уточняется, о каком предмете идет речь.

Лароса уточнил, что сегодня в медицинском центре имени Уолтера Рида ей проведут процедуру по удалению предмета. Ее будет сопровождать сам президент США.

Ранее первая леди США Джилл Байден организовала вечеринку для сотрудников дипломатического представительства в резиденции американского посла в Токио. Уточняется, что все сотрудники посольства соблюдали социальную дистанцию.