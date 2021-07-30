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Медики нашли посторонний предмет в ноге жены Байдена
Политика
Медики нашли посторонний предмет в ноге жены Байдена
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 30 июля. Врачи нашли некий посторонний предмет в стопе жены президента США Джо Байдена Джилл, сообщил пресс-секретарь первой леди Майкл Лароса.

Он рассказал, что перед официальными мероприятиями в минувшие выходные Джилл Байден гуляла по пляжу на Гавайях. Во время променада она наступила на некий предмет. Не уточняется, о каком предмете идет речь.

Лароса уточнил, что сегодня в медицинском центре имени Уолтера Рида ей проведут процедуру по удалению предмета. Ее будет сопровождать сам президент США.

Ранее первая леди США Джилл Байден организовала вечеринку для сотрудников дипломатического представительства в резиденции американского посла в Токио. Уточняется, что все сотрудники посольства соблюдали социальную дистанцию.

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