Представитель Белого дома уклонилась от неудобного вопроса о COVID-политике США

Вашингтон, 30 июля. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась дать прямой ответ на вопрос о политике президента США Джо Байдена в отношении борьбы с коронавирусом.

Во время общения Карин Жан-Пьер с журналистами, корреспондент Fox News Питер Дуси напомнил, что администрация Байдена называет своим приоритетом защиту американского народа и указал на противоречивое поведение американских властей.

«Можете ли вы помочь нам понять, почему федеральное правительство просит вакцинированных американцев носить маски, чтобы остановить распространение COVID-19. Но в то же время федеральные агенты отпускают пересекающих границу мигрантов с COVID-19 в небольшие городки в Техасе», — поинтересовался журналист.

В ответ Жан-Пьер предложила «отвлечься на секунду», и попыталась дать «обзор ситуации», описывая процесс участия некоторых мигрантов в альтернативных заключению программах. Она отметила, что Погранично-таможенная служба США (CBP) предоставляет мигрантам средства индивидуальной защиты с момента их заключения под стражу. Мигранты должны постоянно носить маски, в том числе при переводе или «в процессе освобождения».

«Если у кого-либо во время заключения в CBP обнаруживают признаки болезни, его направляют в местные системы здравоохранения для соответствующего тестирования, диагностики, изоляции и лечения», — подчеркнула Жан-Пьер.

Она добавила, что пограничный патруль «очень серьезно относится к защите мигрантов от вируса», и похвалила размещающие мигрантов местные организации.

В Fox News объяснили вопрос Питера Дуси тем, что заболеваемость коронавирусом среди мигрантов в некоторых районах выросла на 900%. При этом некоторые инфицированные нелегальные иммигранты были переданы местным благотворительным организациям и размещены в сельских отелях Техаса без уведомления местных правоохранительных органов.

Кроме того, на этой неделе сообщалось, что два осведомителя Министерства внутренней безопасности США предупредили об опасных условиях для детей-мигрантов на границе и заявили, что им было сказано преуменьшить серьезность вспышки коронавируса среди проживающих в Форт-Блисс детей-мигрантов.

В связи со смягчением антиковидных ограничений проблема нелегальной миграции остро встала перед администрацией Байдена. Недавно власти США представили стратегию ее решения, которая призвана стать основным компонентом усилий Вашингтона по созданию справедливой, гуманной и упорядоченной системы иммиграции. План предусматривает деятельность различных правительственных ведомств и включает применение «дипломатии, помощи иностранным государствам, публичной дипломатии и санкций».