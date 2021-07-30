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Жена Хантера Байдена пьет кофе под охраной Секретной службы
Политика
Жена Хантера Байдена пьет кофе под охраной Секретной службы
Global Look Press  /  Chris Kleponis - Pool Via Cnp

Лос-Анджелес, 30 июля. Жена сына президента США, Хантера Байдена, была замечена в сопровождении агентов Секретной службы в кафе в Малибу.

Как сообщает телеканал FoxNews, Мелисса Коэн, мать годовалого сына Хантера Бо, была замечена за чашкой кофе со льдом в кафе Starbucks недалеко от дома пары в Калифорнии в сопровождении агентов Секретной службы. Один агент остался в машине за рулем, в то время как другой открыл дверь Коэн, когда она вернулась к машине с кофе.

Как подсчитали СМИ, поскольку лучшие агенты зарабатывают 148 437 долларов в год, что соответствует почасовой ставке 71,36 доллара, двухчасовая «кофейная экскурсия» обходится налогоплательщикам в цене до 285,44 доллара (около 20,9 тыс. рублей). Семейная пара находится под круглосуточной охраной в их доме в Малибу за 20 тыс. долларов в месяц.

Хантер Байден, чьи зарубежные деловые отношения, когда его отец занимал пост вице-президента, привлекали пристальное внимание в течение последнего года, недавно стал художником. Его картины, как ожидается, будут продаваться по цене от 75 тыс. до 500 тыс. долларов.

Новая карьера подверглась широкой критике как со стороны демократов, так и республиканцев. Опасения высказал даже бывший руководитель по этике президента Барака Обамы, который поднял вопросы о возможности ценителей искусства купить влияние у администрации Байдена через картины.

Как сообщал ранее ФАН, искусствоведы и эксперты по этике считают, что сын президента США спекулирует госслужбой своего отца, выставляя на продажу собственные картины. Они уверены, что таланты Хантера не стоят тех денег, которыми оценили его картины. Один из критиков назвал работы Байдена «картинками для отелей». Еще один эксперт отметил, что за те же деньги можно приобрести произведения Матисса и Дега.

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сша хантер байден мелисса коэн
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