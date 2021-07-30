Аномальная жара придет в ряд регионов России на следующей неделе

Москва, 30 июля. Очень жаркая погода придет в регионы Поволжья и Черноземья в начале недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он сообщил в беседе с РИА Новости, что до конца текущей недели температура опустится на 1–2 градуса ниже нормы. В начале следующей недели циркуляция воздушных масс изменится, и температура превысит норму на 2–4 градуса.

Наиболее высокая температура будет наблюдаться в центрально-черноземных областях и в Поволжье, сообщил Вильфанд. Она превысит норму на 4–6 градусов и достигнет 31–37 градусов. В Астраханской области она может дойти до 40 градусов.

Аналогичная ситуация ожидается в Татарстане, Башкортостане и Саратовской области. Температура в этих регионах поднимется с текущих 21–25 градусов до 32–35 градусов тепла.

Аномально жаркая погода наблюдается в Крыму. Среднесуточная температура в регионе превысит семь градусов.