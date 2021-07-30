Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 04:38
04:34
Общество
Сексолог назвал категории граждан, которым лучше отказаться от секса в жару
04:33
Политика
Представитель Белого дома уклонилась от неудобного вопроса о COVID-политике США
04:32
Общество
Аномальная жара придет в ряд регионов России на следующей неделе
04:29
Политика
Жена Хантера Байдена пьет кофе под охраной Секретной службы
04:24
Технологии
Россия запустит производство оборудования для автономных судов
04:09
Шоу-бизнес
Разведенная Кристина Асмус попала в кадр с копией Харламова
04:03
Технологии
В США решили выяснить, кто круче: F-35 или российский Су-35
04:00
Общество
Более половины россиян готовы регулярно заниматься физкультурой
03:53
Спорт
Россиянка Пракатень выиграла серебро Олимпиады в академической гребле
03:45
Происшествия
Спортсменка умерла из-за попадания молота в голову на Кубе
Все новости

Аномальная жара придет в ряд регионов России на следующей неделе
Общество
Аномальная жара придет в ряд регионов России на следующей неделе
pixabay.com

Москва, 30 июля. Очень жаркая погода придет в регионы Поволжья и Черноземья в начале недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он сообщил в беседе с РИА Новости, что до конца текущей недели температура опустится на 1–2 градуса ниже нормы. В начале следующей недели циркуляция воздушных масс изменится, и температура превысит норму на 2–4 градуса.

Наиболее высокая температура будет наблюдаться в центрально-черноземных областях и в Поволжье, сообщил Вильфанд. Она превысит норму на 4–6 градусов и достигнет 31–37 градусов. В Астраханской области она может дойти до 40 градусов.

Аналогичная ситуация ожидается в Татарстане, Башкортостане и Саратовской области. Температура в этих регионах поднимется с текущих 21–25 градусов до 32–35 градусов тепла.

Аномально жаркая погода наблюдается в Крыму. Среднесуточная температура в регионе превысит семь градусов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Аномальная жара придет в ряд регионов России на следующей неделе
гидрометцентр вильфанд жара
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru