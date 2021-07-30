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Россия запустит производство оборудования для автономных судов

  /   Обновлено: 30 июля 2021 04:24
Технологии
Россия запустит производство оборудования для автономных судов
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Москва, 30 июля. Россия откажется от импорта оборудования для автономных судов и запустит собственное производство, которое также сможет идти на экспорт.

Производство будет строиться на базе отечественных разработок, рассказал руководитель отраслевого центра «Маринет» НТИ Александр Пинский в беседе с РИА Новости.

Соответствующий проект представят на форуме «Архипелаг 2121». Несмотря на обилие навигационных систем, сейчас одной из перспективных задач является адаптация инфраструктуры к самоуправляемым судам, отметил специалист. Поэтому второй ключевой этап — производство отечественных технических средств. Речь идет не только о программном обеспечении, но и об аппаратной части, которая используется на судах.

Недавно Минобороны России сообщило о новых бронированных кораблях-амфибиях, которыми укрепят Крымский полуостров. Судно разработано специально для «черных беретов».

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