Сексолог назвал категории граждан, которым лучше отказаться от секса в жару

Москва, 30 июля. Врач-кардиолог, медицинский блогер Филипп Кузьменко рассказал, кому нужно ограничить занятия сексом в жаркую погоду.

Во время жары, которая держится достаточно продолжительное время в России, пожилым людям и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями становится хуже. Этим категориям лучше ограничить свои сексуальные желания, пока не спадет зной. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Тело человека в среднем состоит на 60% из воды. Когда мы потеем в жару, то пот берется из тела и уменьшает этот процент, то есть мы теряем воду. Когда мы теряем воду, то кровь становится гуще. Данное свойство крови для людей, у которых уже есть проблемы с сердцем или сосудами, может быть даже фатальным», — рассказал Кузьменко.

Нередки случаи, когда пожилые люди во время секса получают инфаркт. Половой акт для людей с больным сердцем сравним с марафоном. Врач посоветовал здоровым людям старше 40 лет проверить свой организм. При этом сексом лучше заниматься без фанатизма, чтобы не рисковать.

Ранее сексолог, врач-психотерапевт Татьяна Гринева назвала пики сексуальной активности у мужчин и женщин. Наибольшая сексуальная активность у мужчин наблюдается в возрасте 20–30 лет, в то время как женщины начинают чаще испытывать половое влечение в возрасте 30–40 лет, обратила внимание сексолог.