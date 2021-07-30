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Разведенная Кристина Асмус попала в кадр с копией Харламова
Шоу-бизнес
Разведенная Кристина Асмус попала в кадр с копией Харламова
Pr Scr instagram.com  /  @asmuskristina

Москва, 30 июля. Улетевшая на съемки фильма «Булки» на Шри-Ланку актриса Кристина Асмус заинтриговала поклонников снимком с мужчиной поразительно похожим на ее бывшего супруга.

Артистка опубликовала фото на своей странице в Instagram. Вместе с молодым человеком они стоят в потрепанной одежде на железнодорожных путях. Мужчина, похожий на юмориста Гарика Харламова, оказался партнером Асмус по съемкам в «Булках» актером Борисом Дергачевым.

Как уточнила в комментарии актриса, снимок был сделан полтора года назад, до того, как съемки прервались из-за локдауна.

«Тогда еще не было никакого разрыва связок, никакой пандемии и я была замужем. Сейчас здесь все по-другому. Улицы пустуют. Массовку нам не дают, с местными контактировать нельзя, ходить никуда тоже», — рассказала Асмус.

Поклонники, даже те, кто узнал Дергачева, отметили, что в этой футболке на фото он выглядит «копией» Харламова.

В начале июля актриса упала с лестницы в собственном загородном доме из-за того, что второпях собиралась на репетицию. Уже на лестнице она схватила телефон, чтобы проверить, не приехало ли такси — и оступилась. Травма ноги не стала для нее препятствием перед съемками. На прошлой неделе она на костылях отправилась на Шри-Ланку.

Согласно тизеру, фильм «Булки» рассказывает о девушке, которая оказалась на курорте без денег после того, как бросила неверного жениха прям во время свадьбы. Вместе с Асмус в картине снимаются Арсений Робак, Марк Богатырев, Юлия Топольницкая, Валентина Мазунина и другие.

Режиссером фильма выступил Олег Асадулин, снявший «Маршрут построен» и «Корпоратив».

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шри-ланка асмус дергачев
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