В США решили выяснить, кто круче: F-35 или российский Су-35

Вашингтон, 30 июля. Су-35 может быть лучшим реактивным истребителем из когда-либо созданных, пишет National Interest. Издание пытается выяснить, сможет ли Су-35 противостоять стелс-технологиям.

Автор американского издания напоминает, что в соответствии с требованиями ВВС США, истребители-невидимки смогут выпускать град ракет на расстоянии до ста миль (160,93 километров). При этом у противника не будет возможности ответить огнем, пока он не приблизится на короткое расстояние, где визуальное и инфракрасное сканирование вступают в игру.

Сторонники российского истребителя утверждают, что он сможет полагаться на наземные радары с малой полосой пропускания, бортовые датчики IRST и радар PESA для обнаружения самолетов-невидимок.

Решить вопрос, кто лучше: американский F-35 или российский Су-35, вероятно, можно только путем испытаний в боевых условиях, добавляет автор NI. Стоит также помнить, что факторы, такие как вспомогательные средства, профиль миссии, подготовка пилотов и их численность, играют большую роль в определении результатов боевых действий в воздухе.

«Су-35 может быть лучшим истребителем реактивного возраста из когда-либо созданных и способный к доставке ракет платформой, но будет ли этого достаточно для превосходства истребителя в воздухе в эпоху стелс-технологий, еще неизвестно», — резюмировал автор NI.

Ранее американские эксперты сравнили российский истребитель Су-35 и европейский самолет Eurofighter Typhoon, устроив между ними гипотетическую «смертельную схватку». Эксперты заявили, что Су-35 имеет преимущество над Typhoon в маневренном бою на низких скоростях из-за силовых установок с управляемым вектором тяги.