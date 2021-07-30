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Россиянка Пракатень выиграла серебро Олимпиады в академической гребле
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Россиянка Пракатень выиграла серебро Олимпиады в академической гребле
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Токио, 30 июля. Российская спортсменка Анна Пракатень завоевала серебро Олимпийских игр в академической гребле.

Золотую медаль получила Эмма Твигг из Новой Зеландии. Бронза досталась британке Виктории Торнли.

Россия сейчас занимает четвертую строчку в медальном зачете. Отечественные спортсмены принесли в копилку своей станы 8 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей. На первом месте расположился Китай.

Одну из бронзовых наград принесла российская гимнастка Ангелина Мельникова. Она завоевала третье место в многоборье.

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