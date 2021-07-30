Спортсменка умерла из-за попадания молота в голову на Кубе

Гавана, 30 июля. Девятнадцатилетняя кубинская метательница молота Аленья Осорио Маяри умерла после происшествия на тренировке. Несовместимые с жизнью травмы нанес молот, попавший ей в голову.

Соответствующей информацией поделился глава Национального института спорта Кубы Освальдо Венто.

«Больно осознавать, что в результате несчастного случая умерла юная Аленья Осорио​​​», — сообщил он на личной странице в Twitter.

Венто добавил, что сейчас идет постоянный контакт с родителями Аленьи, с которыми пытаются разделить ужасную боль. Молот попал в голову Осорио еще в апреле, с того момента она находилась в коме. Кубинская легкоатлетка заняла четвертое место на юношеской Олимпиаде, которая в 2018 году проходила в аргентинском Буэнос-Айресе.

Латвийский вратарь Матисс Кивлениекс недавно умер из-за травмы, которую он получил после попадания снаряда фейерверка в грудь. Происшествие произошло во время празднования Дня независимости США.