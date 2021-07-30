Астрологи назвали лучших родителей среди знаков зодиака

Москва, 30 июля. Раки, Девы и Скорпионы будто созданы для родительства, умеют наладить с детьми крепкую привязанность и сохранить хорошие отношения в течение всей жизни.

Лучшие родители — Раки. Чувствительность позволяет им сформировать с ребенком близкую и доверительную связь. Кроме того, ради своих детей представители этого знака готовы пойти на все. Астрологи советуют им иметь несколько детей, большая дружная семья может сделать этих родителей по-настоящему счастливыми.

Девы считают своей обязанностью воспитывать детей в крепкой и здоровой семье. Они отдают своим детям только самое лучшее и претендуют на «грамотное» воспитание детей, чаще всего становятся для своего ребенка примером для подражания.

Скорпионы быстро и легко могут войти ребенку в доверие, такая связь будет прочной и долговечной. Несмотря на сложный характер этого знака, дети любят Скорпионов и восхищаются ими.

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