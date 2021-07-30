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Эпидемиолог предупредил о высокой продолжительности COVID-19 при дельта-штамме

  /   Обновлено: 30 июля 2021 03:19
Общество
Эпидемиолог предупредил о высокой продолжительности COVID-19 при дельта-штамме
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 июля. Инкубационный период при заражении дельта-штаммом коронавируса уменьшился, но при этом выросла длительность заболевания.

Для дельта-штамма характерно более быстрое распространение вируса и более тяжелое течение заболевания. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов РИА Новости.

«Новый штамм внес некоторые коррективы в сроки инкубационного периода — он стал более коротким, а длительность заболевания, напротив, увеличилась, потому что инфекция протекает тяжелее», — сказал он.

Горелов отметил, что на тяжесть заболевания влияет вирусная нагрузка, полученная пациентом при заражении, а также состояние иммунитета на момент заражения. Поэтому крайне важно своевременно поставить прививку от коронавируса.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что поможет предотвратить появление новых штаммов COVID-19. Николай Крючков объяснил, что секрет успеха в борьбе с пандемией — это вакцинация плюс централизованные противоэпидемические мероприятия, не в отдельной стране, а крупными регионами.

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пандемия дельта коронавирус
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