Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 04:37
04:34
Общество
Сексолог назвал категории граждан, которым лучше отказаться от секса в жару
04:33
Политика
Представитель Белого дома уклонилась от неудобного вопроса о COVID-политике США
04:32
Общество
Аномальная жара придет в ряд регионов России на следующей неделе
04:29
Политика
Жена Хантера Байдена пьет кофе под охраной Секретной службы
04:24
Технологии
Россия запустит производство оборудования для автономных судов
04:09
Шоу-бизнес
Разведенная Кристина Асмус попала в кадр с копией Харламова
04:03
Технологии
В США решили выяснить, кто круче: F-35 или российский Су-35
04:00
Общество
Более половины россиян готовы регулярно заниматься физкультурой
03:53
Спорт
Россиянка Пракатень выиграла серебро Олимпиады в академической гребле
03:45
Происшествия
Спортсменка умерла из-за попадания молота в голову на Кубе
Все новости

Порядок назначения соцдоплаты к пенсии изменится с 2022 года
Общество
Порядок назначения соцдоплаты к пенсии изменится с 2022 года
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 июля. С 1 января 2022 года изменится порядок назначения социальной доплаты к пенсии, соответствующий проект распоряжения Правительства России размещен для общественного обсуждения.

Документ разработал Минтруд России. Согласно проекту распоряжения, обращаться за этой выплатой с заявлением отдельно не потребуется. Ее будут устанавливать одновременно с назначением пенсии в беззаявительном порядке.

Ранее ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская заявила, что перерасчет пенсии работающим пенсионерам произведут в России с 1 августа. Выплаты увеличат только тем гражданам, которые официально работали в 2020 году.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Порядок назначения соцдоплаты к пенсии изменится с 2022 года
россия пенсии минтруд
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru