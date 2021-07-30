Порядок назначения соцдоплаты к пенсии изменится с 2022 года

Москва, 30 июля. С 1 января 2022 года изменится порядок назначения социальной доплаты к пенсии, соответствующий проект распоряжения Правительства России размещен для общественного обсуждения.

Документ разработал Минтруд России. Согласно проекту распоряжения, обращаться за этой выплатой с заявлением отдельно не потребуется. Ее будут устанавливать одновременно с назначением пенсии в беззаявительном порядке.

Ранее ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская заявила, что перерасчет пенсии работающим пенсионерам произведут в России с 1 августа. Выплаты увеличат только тем гражданам, которые официально работали в 2020 году.