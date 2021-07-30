Электромобили Tesla заговорили на русском языке после обновления ПО

Нью-Йорк, 30 июля. Большое обновление программного обеспечения электромобилей Tesla стало приятным сюрпризом для российских водителей. Техника заговорила на русском языке.

Бортовая система электрокаров Tesla после обновления впервые получила официальную поддержку русского языка. Разработчики ПО русифицировали голосовое управление.

Появились и другие изменения. Водители теперь могут воспользоваться режимом «Автомойка». При его включении система управления электрокаром закрывает окна, блокирует дверные замки, дворники и звуковые сигналы датчика парковки.

Работа встроенного видеорегистратора заметно улучшилась. Опция автозатемнения зеркал получила ручное управление.

Основатель компании Tesla Илон Маск ранее исключил возможность приобретения обновленного седана Model S с рулевым колесом. Машина будет доступна в продаже только со штурвалом.