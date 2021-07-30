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Представитель ОП предупредил о возможном кризисе на рынке техосмотра
Общество
Представитель ОП предупредил о возможном кризисе на рынке техосмотра
Правительство Приморского края

Москва, 30 июля. Замглавы комиссии Общественной палаты (ОП) по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов предупредил о возможности коллапса системы техосмотра в России.

По его словам, к таким последствиям могут привести высказывания руководства ГИБДД о возможности отмены обязательного техосмотра и отвязка продажи полиса ОСАГО от обязательного получения диагностической карты.

Холодов напомнил, что требование об обязательном техосмотре автомобилей имеющих более восьми посадочных мест или грузоподъемностью более 3,5 т содержится в Венской конвенции о дорожном движении 1968 года, к которой в 1993 году присоединилась Россия. В нее также добавлен пункт с рекомендацией ввести техосмотр и для всех машин, сообщает «Парламентская газета».

По словам Холодова, отмена ТО для личного авто, вместо блага может преподнести владельцам много проблем.

Прохождение техосмотра скоро перестанет быть обязательным для получения ОСАГО. Нововведение вступит в силу с 22 августа нынешнего года.

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