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Британские СМИ: ЕС не занимается проблемами Западной и Восточной Европы
Политика
Британские СМИ: ЕС не занимается проблемами Западной и Восточной Европы
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 30 июля. Страны Восточной Европы разочарованы в позиции Евросоюза по ряду политических вопросов. Позиция Брюсселя по «Северному потоку — 2» отталкивает союзников.

Журналист британского издания The Spectator Уильям Наттрас отметил, что Украина не уверена, что ЕС будет отстаивать интересы стран из восточной части Европы. Острые споры вызвал договор между Германией и США, который фактически дает зеленый свет окончанию строительства немецко-российского газопровода.

Евросоюз разработал программу «Восточное партнерство», которое призвано укрепить взаимоотношения с Украиной, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Молдавией. С ее помощью Брюссель намерен показать преимущества вступления в ЕС, включая права человека, демократию, неприкосновенность закона.

Однако в то же время ключевые страны Европейского союза продвигают «СП-2», поскольку получат от реализации проекта экономическую выгоду. При этом возмущение Польши и Украины их не сильно беспокоит.

«Проект «Северный поток — 2» поднимает вопрос о том, является ли ЕС организацией, которая придает равное значение проблемам стран Восточной и Западной Европы. Пока ответ однозначно отрицательный», — резюмирует автор.

Ранее киевский политик Евгений Мураев заявил на телевидении, что украинский президент Владимир Зеленский начал прозревать в вопросе отношений с Евросоюзом.

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