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Рогозин рассказал о ситуации на МКС после инцидента с модулем «Наука»
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Рогозин рассказал о ситуации на МКС после инцидента с модулем «Наука»
Пресс-служба Роскосмоса  /  Космонавт Олег Новицкий

Москва, 30 июля. Экипаж МКС отдыхает после стыковки модуля «Наука», на станции все спокойно, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Спустя восемь суток после старта, 29 июля, к Международной космической станции пристыковался модуль «Наука». При выводе аппарата на орбиту одна из наземных станций не смогла принять с модуля информацию. Когда же стыковка с МКС успешно завершилась, а экипаж открыл люк модуля, двигатели «Науки» внепланово включились.

Чтобы стабилизировать станцию, пришлось включать двигатели российского корабля «Прогресс». Для экипажа ситуация не представляла угрозу. По словам Рогозина, сейчас на МКС все в порядке.

«На МКС порядок. Экипаж отдыхает. И вам советую», — написал глава Роскосмоса в своем микроблоге в Twitter.

Он также сообщил, что 24 ноября ожидается запуск на МКС еще одного модуля — Узлового («Причал»).

«Мы его меж собой «шариком» называем. Это позволит нам расширить возможности стыковок со станцией наших кораблей, в том числе нового «лунного» корабля «Орел»», — уточнил Рогозин.

Ранее Рогозин заявил, что полет российского лабораторного модуля «Наука» к МКС прошел не без замечаний, но все получилось неплохо. По его словам, первые три дня после отправки модуля были волнительными из-за потери телеметрии.

По данным Роскосмоса, новый российский модуль «Наука» предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Его создали на основе грузового блока «Заря», который уже более 22 лет работает на околоземной орбите. Модуль состоит из приборно-герметичного отсека и сферического гермоадаптера, разделенных герметичной переборкой с люком.

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