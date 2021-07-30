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Финансист перечислила возможные проблемы при погашении кредита
Общество
Финансист перечислила возможные проблемы при погашении кредита
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 июля. Клиенты банков могут испортить свою кредитную историю даже при исправном погашении задолженности.

Испортить свою кредитную историю можно при отправке денег с другого банка, так как на перевод средств может понадобиться несколько дней. Условия использования кредитных карт с кешбэком также могут стать проблемой, если не изучить их заранее. Об этом рассказал независимый финансовый советник Наталья Смирнова, информирует радио Sputnik.

Эксперт не советует при появлении проблем с погашением кредита пытаться «затаиться» или брать дополнительные кредиты для оплаты. Смирнова рекомендует просить у банков пересмотреть сроки погашения, выдать кредитную отсрочку или каникулы.

Российские банки стали использовать займы «до зарплаты», переманивая клиентов у микрофинансовых организаций. В большинстве случаев такое предложение распространяется только на зарплатных клиентов.

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