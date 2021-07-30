Финансист перечислила возможные проблемы при погашении кредита

Москва, 30 июля. Клиенты банков могут испортить свою кредитную историю даже при исправном погашении задолженности.

Испортить свою кредитную историю можно при отправке денег с другого банка, так как на перевод средств может понадобиться несколько дней. Условия использования кредитных карт с кешбэком также могут стать проблемой, если не изучить их заранее. Об этом рассказал независимый финансовый советник Наталья Смирнова, информирует радио Sputnik.

Эксперт не советует при появлении проблем с погашением кредита пытаться «затаиться» или брать дополнительные кредиты для оплаты. Смирнова рекомендует просить у банков пересмотреть сроки погашения, выдать кредитную отсрочку или каникулы.

Российские банки стали использовать займы «до зарплаты», переманивая клиентов у микрофинансовых организаций. В большинстве случаев такое предложение распространяется только на зарплатных клиентов.