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«Кишка тонка»: болгары ответили Байдену за выпад в сторону Путина
Общество
«Кишка тонка»: болгары ответили Байдену за выпад в сторону Путина
Федеральное агентство новостей

София, 30 июля. Президент США Джо Байден заявил, что у российского лидера Владимира Путина есть «реальная проблема». Однако жители Болгарии с ним не согласны.

Глава Белого дома считает, что его коллега из РФ управляет экономикой, которая имеет только нефть и ядерное оружие. Об этом сообщает ИноСМИ.

«А у тебя кишка тонка! Почему же ты на встрече с Путиным ничего не говорил и просто улыбался, а?» — отметил Бай Кокич.

Один из пользователей напомнил, что арабские страны тоже располагают только нефтяными месторождениями. Однако с ними считается весь мир. У России, кроме того, огромные территории и вооружение, а потому она не так проста.

«А у ковбоев только внешние долги. Ядерное оружие дерьмовое, а нефтяные скважины пустые!» — подчеркнул Бесен Язовец.

Другой читатель отметил, что Россия обладает собственной космической станцией. Ей, к слову, пользуется и Вашингтон.

«Неужели вас не впечатляет, что Байден то и дело смотрит на свои ладони! На одной написано «тебя зовут Джо», на другой — «ты президент»», — резюмировал веселяк.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев в интервью для Федерального агентства новостей объяснил антироссийские речи Байдена страхом перед выборами в Конгресс.

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