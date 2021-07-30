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Россиянам перечислили виды налогов, которые не нужно платить пенсионерам
Общество
Россиянам перечислили виды налогов, которые не нужно платить пенсионерам
pixabay.com

Москва, 30 июля. Пенсионерам не нужно платить налоги, связанные с доходом и имуществом, рассказал эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис.

Многие россияне пенсионного возраста вынуждены продолжать работать, чтобы обеспечить себе достойную жизнь. Пенсии, пособия, стипендии и тому подобные выплаты обычно налогом не облагаются. Но из других официальных поступлений удерживается налог на доходы физических лиц, пояснил эксперт в беседе с «Прайм».

Некоторые регионы также предусматривают льготы по транспортному налогу, пенсионеры могут сэкономить на налоге на имущество физических лиц. Во всей стране налог не взимается с участка площадью до шести соток, и пенсионер освобождается от земельного налога.

Недавно депутат Госдумы Ярослав Нилов объяснил, почему снизился средний уровень пенсий. По его мнению, одной из причин снижения показателя стала пандемия, унесшая жизни самых «возрастных» россиян, обладающих наработанной еще при СССР высокой пенсионной выплатой.

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