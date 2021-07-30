Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 03:07
02:52
Происшествия
Двухэтажный склад загорелся на юго-востоке Москвы
02:50
Общество
Представитель ОП предупредил о возможном кризисе на рынке техосмотра
02:48
Политика
Британские СМИ: ЕС не занимается проблемами Западной и Восточной Европы
02:42
Общество
Финансист перечислила возможные проблемы при погашении кредита
02:41
Общество
Россиянам перечислили виды налогов, которые не нужно платить пенсионерам
02:30
Технологии
Рогозин рассказал о ситуации на МКС после инцидента с модулем «Наука»
02:23
Общество
«Кишка тонка»: болгары ответили Байдену за выпад в сторону Путина
02:00
Экономика
Импорт российских товаров в США резко вырос после повышения цен
02:00
Общество
Стало известно о причинах решения Греты Тунберг сделать прививку от коронавируса
01:59
Технологии
NASA отложило полет корабля Starliner к МКС после инцидента с модулем «Наука»
Все новости

Импорт российских товаров в США резко вырос после повышения цен
Экономика
Импорт российских товаров в США резко вырос после повышения цен
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 30 июля. Импорт российских нефти и нефтепродуктов в США за пять месяцев 2021 года вырос более чем на три четверти на фоне повышения цен, следует из статистики Бюро переписи населения США.

Несмотря на действующие санкции, закупки в долларовом эквиваленте сильно выросли и по другим сырьевым товарам. В целом за пять месяцев 2021 года импорт российских товаров в США увеличился в полтора раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув почти 11,5 млрд долларов, сообщает со ссылкой на Census Bureau РБК.

Импорт российского минерального топлива, а также нефти и нефтепродуктов в США в январе—мае вырос на 78% с 3,8 млрд до 6,7 млрд долларов по сравнению с тем же периодом 2020 года. Почти в полтора раза (с 1,1 млрд до 1,6 млрд долларов) увеличился импорт драгоценных и полудрагоценных металлов и камней. Импорт российских удобрений в США повысился на 35%, до 0,5 млрд долларов, ввоз железа и стали из РФ увеличился на четверть — до 0,7 млрд.

Между тем поставки нефти в Китай по итогам первой половины 2021 года сократились на 3%, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР. Импорт природного газа в страну за полгода вырос на 23,8%.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Импорт российских товаров в США резко вырос после повышения цен
россия сша импорт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru