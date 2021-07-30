Импорт российских товаров в США резко вырос после повышения цен

Вашингтон, 30 июля. Импорт российских нефти и нефтепродуктов в США за пять месяцев 2021 года вырос более чем на три четверти на фоне повышения цен, следует из статистики Бюро переписи населения США.

Несмотря на действующие санкции, закупки в долларовом эквиваленте сильно выросли и по другим сырьевым товарам. В целом за пять месяцев 2021 года импорт российских товаров в США увеличился в полтора раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув почти 11,5 млрд долларов, сообщает со ссылкой на Census Bureau РБК.

Импорт российского минерального топлива, а также нефти и нефтепродуктов в США в январе—мае вырос на 78% с 3,8 млрд до 6,7 млрд долларов по сравнению с тем же периодом 2020 года. Почти в полтора раза (с 1,1 млрд до 1,6 млрд долларов) увеличился импорт драгоценных и полудрагоценных металлов и камней. Импорт российских удобрений в США повысился на 35%, до 0,5 млрд долларов, ввоз железа и стали из РФ увеличился на четверть — до 0,7 млрд.

Между тем поставки нефти в Китай по итогам первой половины 2021 года сократились на 3%, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР. Импорт природного газа в страну за полгода вырос на 23,8%.