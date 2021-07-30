NASA отложило полет корабля Starliner к МКС после инцидента с модулем «Наука»

Вашингтон, 30 июля. Американское космическое агентство NASA и компания Boeing решили перенести тестовый запуск корабля Starliner на МКС, сообщила пресс-служба агентства.

Запланированный на пятницу, 30 июля, запуск миссии Orbital Flight Test-2 был отложен. Это даст экипажу МКС возможность проверить работу пристыковавшегося к российскому сегменту станции модуля «Наука».

«Сейчас команды определяют, когда будет следующая возможность. Это даст экипажу МКС время, чтобы продолжить проверочные работы с недавно прибывшим российским модулем «Наука» и убедиться, что станция будет готова к прибытию Starliner», — сообщила пресс-служба NASA.

Накануне исполнительный директор Роскосмоса Александр Блошенко заявил, что российский сегмент МКС получил новый модуль «Наука». По его словам, модуль сможет работать в составе космической станции до 2030 года.

Российские космонавты 26 июля отстыковали модуль «Пирс», чтобы освободить место для многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Специалисты уверены, что новый отсек станет настоящим «становым хребтом» для российского сегмента МКС.