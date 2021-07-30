Работавший по делу Михаила Ефремова адвокат скончался

Москва, 30 июля. Адвокат Вадим Никулин представлял интересы Ирины Стерховой, гражданской жены погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова. Юрист скончался во сне.

Гражданская жена погибшего курьера Сергея Захарова, скорее всего, не будет дальше участвовать в судебных процессах по делу об автокатастрофе. Ранее ее уже вытеснили из процесса и оставили без компенсации. Выяснилось, что на днях скончался адвокат, представлявший ее интересы.

Коллега Никулина Андрей Алешкин, так же участвовавший в слушаниях по делу Ефремова, рассказал KP.RU, что адвокат скончался во сне. Они мирно уснули с супругой вечером, а утром Никулин не проснулся.

«Это страшная трагедия, и мне не хватает слов, чтобы выразить всю свою скорбь. Вадим Никулин был прекрасным семьянином и адвокатом, безумно любящим свое дело, очень порядочным. <…> И, конечно, очень соболезную Ирине Стерховой: Вадим Никулин был для нее колоссальной поддержкой и опорой в этом судебном процессе», — отметил Алешкин.

После завершения судебного процесса в Москве, где суды не признали Стерхову потерпевшей, так как в дело вошла официальная жена погибшего курьера Маргарита Захарова, дело начали рассматривать с другой стороны уже в Рязани. Стерхова пытается через суд добиться статуса иждивенки гражданского мужа, ведь вместе они прожили 20 лет.

Никулин надеялся выиграть процесс, поскольку в прошлом году всплыло заявление на развод, поданное официальной супругой за две недели до смертельного ДТП. В нем она указывала, что фактически рассталась с мужем еще в 1994 году.

«Невольно приходит мысль, что дело Ефремова оказалась зловещим для всех участвующих в процессе адвокатов. Мне вынесли предупреждение, двоих защитников лишили адвокатского статуса, а Вадим Никулин и вовсе лишился жизни», — добавил Алешкин.

Автокатастрофа с участием заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова произошла в центре Москвы 8 июня 2020 года. В состоянии алкогольного и наркотического опьянения он на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и протаранил фургон Захарова, который скончался в больнице от полученных травм. Суд приговорил актера к восьми годам колонии. Позднее срок сократили на полгода. Сейчас Ефремов отбывает срок в колонии общего режима в Белгородской области.