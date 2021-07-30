«Позорит нас»: в США требуют отправить в отставку генерала после слов о Путине

Вашингтон, 30 июля. Американский журналист Такер Карлсон возмутился поведением высокопоставленного военного, не умеющего отвечать за свои провалы.

В эфире телеканала Fox News журналист не скрывал своего негодования из-за публикаций генерал-майора Патрика Донахо в Twitter. Военный, по словам политического обозревателя, неадекватно реагирует на критику и ищет в ней «российский след».

«Пользователь спросил, цитирую: «Генерал, в скольких войнах вы победили?» И вместо того чтобы ответить на этот вопрос честно — ноль, Патрик Донахо ответил так: «Не будь подсадной уткой Путина»», — пересказал журналист пост высокопоставленного военного.

После того, как скандал начал набирать обороты, Донахо закрыл аккаунт в соцсети.

Карлсон же подчеркнул, что Вооруженные силы США не должны быть политизированы, а Донахо необходимо отправить в отставку.

«Он позорит нас», — негодует обозреватель.

Поиски «российского следа» в различных сферах стали в США уже некоторой традицией. Политики, чиновники и военные в любых своих провалах в первую очередь винят выходцев из России. Так, к примеру, несмотря на то, что до выборов в Конгресс США еще более года (они состоятся 8 ноября 2022 года), президент Джо Байден уже заявил, что не сомневается в том, что Россия попытается использовать дезинформацию для вмешательства в голосование. Выступая перед сотрудниками Национальной разведки, глава Белого дома обвинил Москву в «нарушении суверенитета» США.