«Вовик фальцетом споет»: в Сети оценили планы Украины говорить с США на повышенных тонах

Москва, 30 июля. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена пройдет на повышенных тонах. В Сети оценили заявление.

Официальный Киев недоволен действиями Белого дома относительно газопровода «Северный поток — 2». Депутат считает, что Вашингтон недооценивает, какой удар наносит союзникам своим поступком. Однако с этим утверждением согласны не все.

«Зеленский будет как наказанный школьник сидеть у учителя и смотреть ему в рот! Иначе, если сбрыкнет, то сильно пожалеет», — отметил stepan.garba.

Один из пользователей считает, что это скорее Байден будет запугивать Зеленского. Украина после завершения «Северного потока — 2» вряд ли кому будет интересна.

«На повышенных тонах?! Вовик фальцетом споет Сонному Джо?» — поинтересовался butch_05.

Suxar считает, что переговоры в подобном ключе могут проходить при равных партнерах. Однако Украина и США таковыми не являются, это лишь слуга и хозяин.

«Только украинцы способны требовать стоя на коленях и целуя туфлю хозяина», — заключил Доколе?!.

Ранее партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) оценила заявление главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о «шантаже ядерным оружием».