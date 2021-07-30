Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 03:06
02:52
Происшествия
Двухэтажный склад загорелся на юго-востоке Москвы
02:50
Общество
Представитель ОП предупредил о возможном кризисе на рынке техосмотра
02:48
Политика
Британские СМИ: ЕС не занимается проблемами Западной и Восточной Европы
02:42
Общество
Финансист перечислила возможные проблемы при погашении кредита
02:41
Общество
Россиянам перечислили виды налогов, которые не нужно платить пенсионерам
02:30
Технологии
Рогозин рассказал о ситуации на МКС после инцидента с модулем «Наука»
02:23
Общество
«Кишка тонка»: болгары ответили Байдену за выпад в сторону Путина
02:00
Экономика
Импорт российских товаров в США резко вырос после повышения цен
02:00
Общество
Стало известно о причинах решения Греты Тунберг сделать прививку от коронавируса
01:59
Технологии
NASA отложило полет корабля Starliner к МКС после инцидента с модулем «Наука»
Все новости

«Вовик фальцетом споет»: в Сети оценили планы Украины говорить с США на повышенных тонах
Политика
«Вовик фальцетом споет»: в Сети оценили планы Украины говорить с США на повышенных тонах
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 июля. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена пройдет на повышенных тонах. В Сети оценили заявление.

Официальный Киев недоволен действиями Белого дома относительно газопровода «Северный поток — 2». Депутат считает, что Вашингтон недооценивает, какой удар наносит союзникам своим поступком. Однако с этим утверждением согласны не все.

«Зеленский будет как наказанный школьник сидеть у учителя и смотреть ему в рот! Иначе, если сбрыкнет, то сильно пожалеет», — отметил stepan.garba.

Один из пользователей считает, что это скорее Байден будет запугивать Зеленского. Украина после завершения «Северного потока — 2» вряд ли кому будет интересна.

«На повышенных тонах?! Вовик фальцетом споет Сонному Джо?» — поинтересовался butch_05.

Suxar считает, что переговоры в подобном ключе могут проходить при равных партнерах. Однако Украина и США таковыми не являются, это лишь слуга и хозяин.

«Только украинцы способны требовать стоя на коленях и целуя туфлю хозяина», — заключил Доколе?!.

Ранее партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) оценила заявление главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о «шантаже ядерным оружием».

Вернуться назад

Все новости / Политика / «Вовик фальцетом споет»: в Сети оценили планы Украины говорить с США на повышенных тонах
сша зеленский байден
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru