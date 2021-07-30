TAC: США стоит пересмотреть свою антироссийскую одержимость

Вашингтон, 30 июля. США, наконец, хватило смелости признать поражение против России в ситуации с «Северным потоком — 2». Однако Белому дому стоит пересмотреть свою антироссийскую одержимость.

Редактор издания The American Conservative Роберт Мерри поблагодарил президента США Джо Байдена за проявленную мудрость. Он отказался от санкций против участников строительства российско-немецкого газопровода.

Эту политику начал еще экс-глава Белого дома Барак Обама. Позже ее продолжил бывший президент США Дональд Трамп. Однако только у действующего лидера хватило духа признать реальность того, что проект «СП-2» не остановить.

«Так он покончил со спектаклем, в котором Америка старалась надавить на Германию, ключевого союзника по НАТО, чтобы та отказалась от энергетической сделки, которую Берлин считает выгодной для собственных экономических интересов», — отметил автор.

Он добавил, что это был яркий пример высокомерия со стороны Вашингтона. Правительство опасалось, что «Северный поток — 2» приведет к чрезмерному влиянию России на Западную Европу. Однако в Берлине имеют другое мнение.

«Это говорит нам не только о том, что Америка должна перестать совать нос в подобные дела, но еще и о том, что ей, вероятно, следовало бы пересмотреть собственную антироссийскую одержимость и постараться найти с этой региональной державой общий язык в вопросах, требующих рассмотрения», — резюмировал Мерри.

Ранее израильский военный аналитик Яков Кедми заявил, что Байден напрасно пытается убедить общественность в своей способности вести с Москвой жесткий диалог.