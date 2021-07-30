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Машина врезалась в террасу парижского бара, есть погибший

  /   Обновлено: 30 июля 2021 01:31
Происшествия
Машина врезалась в террасу парижского бара, есть погибший
Федеральное агентство новостей  /  Bладимир Тулин

Париж, 30 июля. Машина врезалась в террасу парижского бара. В результате ДТП один человек скончался. Сообщается, что водитель автомобиля скрылся с места инцидента.

Шесть человек получили ранения во время аварии. Наезд на людей случился в 17 округе французской столицы. Соответствующей информацией поделилось местное телевидение. Правоохранителям предстоит установить все детали и обстоятельства инцидента.

Аварии происходят не только в Париже. Недавно ДТП с участием автобуса случилось на севере Москвы. В результате происшествия три человека получили травмы.

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