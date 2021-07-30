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Юрист Редин назвал самые распространенные способы мошенничества в автосалонах
Общество
Юрист Редин назвал самые распространенные способы мошенничества в автосалонах
pixabay.com

Москва, 30 июля. Сфера автомобильной торговли насыщена множеством серых схем, благодаря которым покупателей обманывают на деньги.

Об этом заявил управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин. По его словам, нередко бывают случаи, когда при продаже автомобиля в объявлениях указывается заниженная стоимость, а в салоне и документах оказывается на порядок больше. Это нарушает закон о защите прав потребителей, сказал юрист в интервью агентству «Прайм».

«Один из самых неприятных для покупателей способов мошенничества автосалонов, влекущих негативные последствия — это когда потребителям объявляют более низкую процентную ставку по кредиту, а после сделки в договоре указывается другая цифра процента», — сказал Редин.

Также иногда продавец настаивает на заключении договора-купли продажи с передачей первоначального взноса еще до показа автомобиля. Кроме этого, классической ситуацией является и навязывание сопутствующих товаров и услуг при покупке транспортного средства, в том числе предложение более дорогой комплектации.

Недавно, кандидат юридических наук, адвокат Геннадий Нефедовский в интервью ФАН рассказал, как легко и юридически грамотно снять автомобиль с регистрации.

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