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Замгендиректора ОАК назвал характеристики нового сверхтяжелого транспортного самолета
Армия
Замгендиректора ОАК назвал характеристики нового сверхтяжелого транспортного самолета
mil.ru  /  Официальный сайт Министерства обороны РФ

Москва, 30 июля. Перспективный сверхтяжелый транспортный самолет будет значительно отличаться своими расширенными характеристиками от Ан-124 «Руслан», рассказал замгендиректора ОАК Сергей Ярковой.

Самолет может получить полностью герметичную грузовую кабину, что позволит обеспечить возможность парашютного десантирования груза, рассказал специалист в беседе с ТАСС. На данный момент министерство обороны рассматривает и прорабатывает вместе с корпорацией перспективный облик военной версии тяжелого транспортника.

Сверхтяжелые транспортные самолеты являются перспективной отраслью авиастроения. Например, есть возможность эксплуатации на грунтовых аэродромах, которая сейчас рассматривается как одна из новых характеристик.

Недавно военные эксперты объяснили, каким образом российский истребитель Су-30 отбил у Франции контракт с Алжиром на поставку боевых самолетов.

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