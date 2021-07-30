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Молния ударила в группу туристов на западе Украины

  /   Обновлено: 30 июля 2021 01:14
Общество
Молния ударила в группу туристов на западе Украины
 /  Невские Новости

Киев, 30 июля. Три человека пострадали от удара молнии в Закарпатской области на западе Украины.

Инцидент произошел 29 июля. В момент происшествия группа туристов находилось в районе Круглой горы Боржавского хребта.

Всего на маршруте было восемь человек. После оказания доврачебной помощи спасатели доставят пострадавших до пгт Межгорье, где о них позаботятся медики.

Ранее сообщалось, что жителя Воронежской области ударило молнией во время езды на скутере. Молодой человек ехал по открытой местности.

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