Молния ударила в группу туристов на западе Украины

Киев, 30 июля. Три человека пострадали от удара молнии в Закарпатской области на западе Украины.

Инцидент произошел 29 июля. В момент происшествия группа туристов находилось в районе Круглой горы Боржавского хребта.

Всего на маршруте было восемь человек. После оказания доврачебной помощи спасатели доставят пострадавших до пгт Межгорье, где о них позаботятся медики.

Ранее сообщалось, что жителя Воронежской области ударило молнией во время езды на скутере. Молодой человек ехал по открытой местности.