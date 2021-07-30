Три года со дня трагедии: как изменилась ЦАР после гибели российских журналистов

Три года назад, 30 июля, в Центральноафриканской Республике погибла группа российских журналистов: Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. Расследование трагедии до сих пор не завершено, но местное правительство и Следственный комитет РФ намерены довести дело до конца.

О том, как изменилась жизнь в ЦАР за прошедшие три года, и какого мнения придерживаются эксперты по поводу происшествия — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Что произошло летом 2018 года

По имеющимся данным, журналисты отправились ночью без охраны в поездку по трассе Декоа — Сибю, где их остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R. Позже эта банда войдет в состав конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), который попытается совершить госпереворот накануне всеобщих выборов в декабре 2020 года.

Причастность 3R к убийству россиян подтвердил один из боевиков, участвовавших в попытке захватить Банги и попавший в плен к правительственным войскам. В 2018 году его банда действовала в окрестностях Декоа и Сибю, промышляя разбойными нападениями. Именно его подельники, вероятно, и виновны в гибели журналистов.

Федеральное агентство новостей / Денис Машкин

Но не меньшая ответственность лежит на том, кто отправил группу Джемаля в один конец. Заказчик экспедиции хорошо известен — это «Центр управления расследованиями» (ЦУР), который финансирует бежавший от российского правосудия экс-олигарх Михаил Ходорковский.

Непростительная халатность или заранее спланированное убийство

Организаторы поездки пригласили Джемаля, Расторгуева и Радченко под предлогом съемок документального фильма. Журналистам поручили найти в ЦАР следы «ЧВК Вагнера». Однако дальнейшее расследование показало, что заказчики изначально не планировали возвращения корреспондентов на Родину.

Россияне прибыли в африканскую страну по туристическим визам, не уведомив посольство и не получив аккредитацию. При этом сотрудники ЦУР выдали им фальшивые удостоверения волонтеров ООН.

Федеральное агентство новостей / Кирилл Романовский

Кроме того, непосредственно перед отправкой в последнюю поездку съемочная группа изменила время отправления и маршрут. Из Сибю они направились не к Бамбари, как предполагалось ранее, а на север — к Декоа. Выехали они уже после захода солнца, что фактически сделало вояж смертельно опасным.

Помимо прочего, руководитель ЦУР Андрей Коняхин прокладывал путь россиян, основываясь на публикациях заблокированного властями африканской страны ресурса — Corbeau News. Запрещенное СМИ вбрасывало заведомо ложную информацию, сфабрикованную французскими изданиями, сотрудники которых связаны с Михаилом Ходорковским или подконтрольными ему организациями.

Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

Особенно интересно то, что все указанные в статьях геоточки отводили журналистов от компаний бывшей метрополии. Возможной причиной этого является страх Парижа, что корреспонденты обнародуют информацию о незаконной добыче и выводе необходимого для энергосистемы европейского государства урана. Россиян будто специально подводили к районам, которые на тот момент кишели боевиками.

Что говорят в экспертном сообществе

Версию о сознательной отправке группы на верную гибель подтвердил экс-посол России в ЦАР Владимир Титоренко.

«Люди, которые посылали сюда журналистов, сознательно, видимо, подвергали опасности их жизни. И на сайте посольства, и на сайте МИД РФ обнародованы предупреждения, а также список стран, которые категорически не рекомендуется посещать. Там же прописаны все правила нахождения в этих государствах», — заявил дипломат.

facebook.com / @Renaissance.cf

Аналогичного мнения придерживаются даже коллеги Ходорковского, которые знают олигарха не понаслышке и долгое время вели с ним общий бизнес. К примеру, адвокат Елена Липцер, 11 лет занимавшаяся делом «Юкоса», заявила, что, вероятнее всего, россиян использовали, как разменную монету в корыстной игре.

«Погибшие журналисты — это жертвы бесчеловечного, расчетливого и холодного отношения Михаила Ходорковского к своим подчиненным и соратникам. Они не первые жертвы подобного отношения. Сгорела от рака верная адвокат МБХ Наталья Терехова. Михаил Борисович в трудную для нее минуту просто бросил Наташу, пожалел денег на ее лечение в Штатах. Даже на похороны денег пожалел», — написала бывшая сотрудница олигарха в Facebook.

По ее словам, у Ходорковского буквально нет ничего святого, поскольку таким же образом он поступил с крестившим его экс-священником Глебом Якуниным, который поддерживал бизнесмена, когда тот отбывал срок в колонии. Духовный наставник предпринимателя мучился от тяжелого заболевания, но, оказавшись на свободе, олигарх о нем забыл.

instagram.com / @m_khodorkovsky

«Спрашивается, за что такое отношение? Когда они сидели, мы им были нужны, после освобождения о нас забыли. Попользовались и выкинули, они машины, конченые люди, для которых мы лишь инструмент для достижения целей», — объяснила Липцер.

Согласился с ее мнением и вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин:

«Обвинение [в адрес] Ходорковского в данном случае вполне обоснованное. Если ты отправляешь людей, собственных сотрудников в опасную зону, то ты обязан нести ответственность. Страховать, связываться с посольством, обеспечивать условия, предполагающие контроль за перемещениями на этой опасной территории. Отсутствие мер безопасности равноценно тяжелому преступлению».

Эксперт напомнил, что сам Ходорковский от комментариев воздерживается и о погибших подчиненных не вспоминает, что определенным образом характеризует его как человека. При этом сразу после случившегося олигарх проплатил в СМИ-иноагентах целую кампанию против России, чтобы отвлечь внимание следствия от собственной причастности к произошедшему.

Федеральное агентство новостей / Кирилл Романовский

«Вы могли бы опровергнуть комментарии негодяев, которые потеряли совесть? О человеке судят по друзьям… Сорос (Джордж Сорос — американский финансист, партнер опального бизнесмена Ходорковского — прим. ФАН) самый «порядочный» человек на планете, как и Ходорковский. Кто-то будет опускаться до опровержения их слов? Да никогда в жизни! Это унизительно», — подчеркнул политолог.

Поставить точку в расследовании гибели Расторгуева, Джемаля и Радченко при желании мог бы и сам Ходорковский. Для этого, вместо противостояния официальному следствию, ему стоило всего лишь раскрыть детали и цель поездки. Но беглый олигарх этого не сделал. Анохин еще год назад предлагал официально вызвать его на допрос.

«Вопрос — куда? В Россию? Сюда этого мерзавца на цепях не вытащишь, не то что на допрос. Повестку ему, что ли, прислать в Женеву? Так он обхохочется. А сам ехать в ЦАР он побоится, только других посылать горазд... Надо выносить ему заочный приговор! Пофантазирую: снять мораторий со смертной казни и приговорить его к расстрелу. Пусть бегает по миру с такой повесточкой», — заключил он.

Актуальная обстановка в ЦАР

За прошедшие три года ситуация в Центральноафриканской Республике существенно изменилась. На сегодняшний день отряды CPC разбиты и дезорганизованы, хотя отдельные бандиты продолжают совершать разбойные нападения на дорогах. В конце марта боевики 3R сообщили о смерти Аббаса Сидики, который командовал формированием на момент гибели группы Джемаля.

Через некоторое время после этого правительственные войска (FACA) смогли окончательно зачистить район, в котором завершилось путешествие журналистов. Немаловажную роль в успешной операции сыграли российские инструкторы, которые занимаются обучением личного состава ВС республики.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Бойцы FACA предотвратили попытку госпереворота, организованную экс-президентом ЦАР Франсуа Бозизе и обеспечили безопасность на всеобщих выборах. После этого в стране успешно состоялась смена правительства, а на главный пост переизбрали национального лидера Фостен-Арканжа Туадера.

На данный момент страна возвращается к мирной жизни, а местные власти переключились на восстановление экономики. К примеру, новый министр по делам искусств, культуры и туризма Винсент Мария Лионель Дженнифер Сараива-Янзер заявила, что намерена развивать сферу и популяризировать путешествия внутри республики.

Однако Расторгуев, Радченко и Джемаль этого уже не увидят. Вот что об их трагической смерти думает Евгения Останина, вдова Александра: