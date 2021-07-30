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Врач Проценко назвал причины заражения коронавирусом после первой прививки
Общество
Врач Проценко назвал причины заражения коронавирусом после первой прививки
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 30 июля. Врач Денис Проценко заявил, что после вакцинации первой дозой препарата от коронавируса вероятность заболеть COVID-19 остается, потому что стойкий иммунитет еще не сформировался.

Проценко подчеркнул, что стойкий иммунитет сформировывается только через две недели после введения второго компонента вакцины от коронавируса. Он добавил, что человек не может считаться вакцинированным после первой прививки.

Врач отметил, что количество случаев госпитализации спустя 14 дней после прививки второй дозой крайне мало. Он подчеркнул, что иммунитет не спасет человека, если на него чихнет больной, поэтому Проценко настоятельно советует носить маску.

Японские ученые ранее поделились подробностями о мутации коронавируса «Лямбда». Стало известно, что этот штамм может обходить иммунитет. Информацией об этом поделился «Царьград».

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вакцина пандемия коронавирус COVID-19
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