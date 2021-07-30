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Российского робота взяли на работу охранником в Берлине
Технологии
Российского робота взяли на работу охранником в Берлине
пресс-служба Promobot

Москва, 30 июля. Немецкое охранное предприятие Security-Robotics приобрело российского человекоподобного робота. Promobot займется патрулированием торговых центров или офисных территорий в Берлине.

Охранная деятельность в настоящее время является одной из сфер, где эксперименты по применению робототехники проводятся наиболее эффективно. Трудоустройство российского робота эксперты назвали позитивным событием.

Российская машина, как рассказали в Берлине, будет работать в связке с коллегами. Речь идет о роботах Argus от SMP Robotics и Spot от Boston Dynamics, а также об охранном дроне от Sunflower labs.

В компании Promobot не стали говорить, сколько охранное предприятие заплатило за робота. Рыночная стоимость продукции российского производителя, по данным «Известий», составляет от 30 до 50 тысяч долларов.

Другой Promobot ранее устроился работать в полицию Абу-Даби. Испытательный срок он уже прошел.

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