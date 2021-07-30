Звезда «Черной вдовы» подала в суд на Disney

Лос-Анджелес, 30 июля. Актриса Скарлетт Йоханссон обратилась в Верховный суд Лос-Анджелеса с иском против компании Disney из-за проката фильма «Черная вдова».

Голливудская звезда недовольна, что кинокомикс, в котором она сыграла главную роль, в США был представлен и в кинотеатрах, и на стриминговом сервисе Disney+. Об этом сообщает Wall Street Journal.

«Disney умышленно побудил Marvel нарушить соглашение без каких-либо оснований, чтобы помешать Йоханссон в полной мере реализовать преимущества своей сделки с Marvel», — говорится в иске.

Согласно источникам, зарплата актрисы напрямую связана с прокатом «Черной вдовы» в кинотеатрах. Размещение киноленты на стриминговом сервисе существенно влияет на гонорар, поскольку покупка фильма пользователями для домашнего просмотра снижает кассовые сборы. В последние годы медиа-магнаты все чаще публикуют свой контент на онлайн-платформах, что негативно отражается на доходах актеров и продюсеров.

«Это, безусловно, не последний случай, когда голливудские звезды выступают против Disney и дают понять, что, как бы компания ни притворялась, у нее есть юридическое обязательство выполнять свои контракты», — сказал Джон Берлински, поверенный Kasowitz Benson Torres LLP, который представляет Йоханссон.

Ранее стало известно, что компания Disney представила трейлер третьей части сказочного фильма «Последний богатырь».