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Российские банки сократили уровень одобрения ипотеки до минимума за четыре года
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Российские банки сократили уровень одобрения ипотеки до минимума за четыре года
Общество
Российские банки сократили уровень одобрения ипотеки до минимума за четыре года
pixabay.com

Москва, 30 июля. Уровень одобрения заявок по ипотеке к началу июля сократился до минимума за последние несколько лет.

Сейчас уровень одобрения заявок на ипотеки находится в диапазоне от 63,7 до 66%. Год назад этот показатель составлял 75%. По информации бюро кредитных историй «Эквифакс», уровень одобрения ипотеки снижается с октября прошлого года, но столь низкие показатели не наблюдались с февраля 2017 года. Об этом информируют «Известия».

Эксперты объясняют это тем, что при большом спросе на ипотеки банки сталкиваются с менее платежеспособными клиентами и высоким уровнем риска. Согласно прогнозам, в ближайшее время показатель одобрения ипотеки сохранится на высоком уровне из-за отсутствия причин, способных повлиять на снижение качества входящего потока ипотечных заемщиков.

При росте уровня инфляции будут дорожать и частные дома на территории Московской области, рассказали в Гильдии риэлторов. загородная недвижимость отличается в цене от столичной значительной удаленностью и отсутствием развитой инфраструктуры.

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