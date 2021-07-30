Российские банки сократили уровень одобрения ипотеки до минимума за четыре года

Москва, 30 июля. Уровень одобрения заявок по ипотеке к началу июля сократился до минимума за последние несколько лет.

Сейчас уровень одобрения заявок на ипотеки находится в диапазоне от 63,7 до 66%. Год назад этот показатель составлял 75%. По информации бюро кредитных историй «Эквифакс», уровень одобрения ипотеки снижается с октября прошлого года, но столь низкие показатели не наблюдались с февраля 2017 года. Об этом информируют «Известия».

Эксперты объясняют это тем, что при большом спросе на ипотеки банки сталкиваются с менее платежеспособными клиентами и высоким уровнем риска. Согласно прогнозам, в ближайшее время показатель одобрения ипотеки сохранится на высоком уровне из-за отсутствия причин, способных повлиять на снижение качества входящего потока ипотечных заемщиков.

При росте уровня инфляции будут дорожать и частные дома на территории Московской области, рассказали в Гильдии риэлторов. загородная недвижимость отличается в цене от столичной значительной удаленностью и отсутствием развитой инфраструктуры.