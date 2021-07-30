«Газпром» раскритиковал предложения Минэкономразвития о лицензировании экспорта СПГ

Москва, 30 июля. Экспорт сжиженного природного газа путем выдачи лицензий на поставки за рубеж без согласования с «Газпромом» может вызвать сокращение денежных поступлений в бюджет страны.

Такой вариант развития событий может произойти из-за роста числа экспортеров СПГ, особенно с малотоннажных комплексов, передают «Известия». Это может нанести непоправимый вред энергетической и экономической безопасности России из-за роста конкуренции российских поставщиков газа на внешних рынках, об этом корпорация указала в протоколе. Кроме того, «Газпром» лишится преимущества на экспорт трубопроводного газа, что приведет к тому, что российские компании будут конкурировать между собой на внешних рынках, что, в свою очередь, повлечет за собой изменение цен на газ.

Недавно политолог Дмитрий Корнейчук предсказал Украине острый дефицит газа в ближайшие годы. Жителям страны придется обращаться к Москве за топливом, считает эксперт.