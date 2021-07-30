Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 01:36
01:29
Армия
Замгендиректора ОАК назвал характеристики нового сверхтяжелого транспортного самолета
01:26
Общество
Юрист Редин назвал самые распространенные способы мошенничества в автосалонах
01:19
Происшествия
Машина врезалась в террасу парижского бара, есть погибший
01:12
Общество
Молния ударила в группу туристов на западе Украины
01:07
Общество
Врач Проценко назвал причины заражения коронавирусом после первой прививки
00:51
Общество
«Газпром» раскритиковал предложения Минэкономразвития о лицензировании экспорта СПГ
00:46
Армия
Морскую пехоту Крыма укрепят боевыми машинами-амфибиями БМП-3Ф
00:45
Технологии
Российского робота взяли на работу охранником в Берлине
00:44
Шоу-бизнес
Звезда «Черной вдовы» подала в суд на Disney
00:44
Общество
Российские банки сократили уровень одобрения ипотеки до минимума за четыре года
Все новости

«Газпром» раскритиковал предложения Минэкономразвития о лицензировании экспорта СПГ
Общество
«Газпром» раскритиковал предложения Минэкономразвития о лицензировании экспорта СПГ
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 30 июля. Экспорт сжиженного природного газа путем выдачи лицензий на поставки за рубеж без согласования с «Газпромом» может вызвать сокращение денежных поступлений в бюджет страны.

Такой вариант развития событий может произойти из-за роста числа экспортеров СПГ, особенно с малотоннажных комплексов, передают «Известия». Это может нанести непоправимый вред энергетической и экономической безопасности России из-за роста конкуренции российских поставщиков газа на внешних рынках, об этом корпорация указала в протоколе. Кроме того, «Газпром» лишится преимущества на экспорт трубопроводного газа, что приведет к тому, что российские компании будут конкурировать между собой на внешних рынках, что, в свою очередь, повлечет за собой изменение цен на газ.

Недавно политолог Дмитрий Корнейчук предсказал Украине острый дефицит газа в ближайшие годы. Жителям страны придется обращаться к Москве за топливом, считает эксперт.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Газпром» раскритиковал предложения Минэкономразвития о лицензировании экспорта СПГ
экспорт спг лицензирование
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru