Морскую пехоту Крыма укрепят боевыми машинами-амфибиями БМП-3Ф

Ялта, 30 июля. Крымский полуостров укрепят бронированными боевыми машинами-амфибиями. Об этом рассказал источник в Министерстве обороны России.

Размещенной в Крыму 810-й бригаде морской пехоты предоставят партию плавающих гусеничных БМП-3Ф. Данные машины способны высаживаться с борта десантных кораблей, пересекать морские участки и продолжать движение.

В арсенале БМП-3Ф имеются противотанковые ракеты, 100-мм и 30-мм пушки. По словам специалистов, БМП-3Ф несет самое мощное для своего класса вооружение. Появление машин-амфибий в Крыму укрепит «черные береты» и улучшит оборону полуострова.

БМП-3Ф являются модификацией новейших из принятых сегодня на вооружение боевых машин пехоты БМП-3. Машина-амфибия была разработана специально для «черных беретов», а также для повышения мобильности, вооруженности и защищенности подразделений морской пехоты при выполнении ими задач на берегу и в воде, пишут «Известия».

Модернизация крупнейшей военно-морской базы ВМФ России завершается в Балтийске. После этого, ВМБ России в Балтийском море станет настоящей крепостью, способной защитить корабли от любой военной угрозы.