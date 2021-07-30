Российские школы начнут учебный год с прежними рекомендациями по COVID-19

Москва, 30 июля. Разработанные Роспотребнадзором рекомендации по очному обучения в школах в условиях пандемии, будут применять в новом учебном сезоне.

Минимум 27 российских регионов планируют начать учебный год в очном формате. Эксперты считают, что даже при опасном дельта-штамме коронавируса переход на дистанционку не требуется. В пресс-службе Роспотребнадзора назвали эффективными рекомендации, разработанные в 2020 году. Об этом сообщают «Известия».

«В связи с этим указанные меры могут быть применены и в новом учебному году», — рассказали в ведомстве.

Рекомендации предполагают минимизацию контактов школьников внутри общеобразовательного учреждения. Каждый класс проводит все уроки в одном кабинете, а также ходит в столовую по расписанию. Запрещены и спортивные мероприятия на открытом воздухе.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин ознакомился с планами Минпросвещения по капремонту школ и поручил их пересмотреть. Путин обратил внимание главы ведомства Сергея Кравцова на обозначенные сроки, выделенные на проведение работ, и количество школ, нуждающихся в ремонте.