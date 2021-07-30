Количество фишинговых страниц банков увеличилось в России

Москва, 30 июля. Количество фишинговых сайтов, которые копируют ресурсы популярных банков, заметно увеличилось. Специалисты рассказали, как не стать жертвой мошенников.

Мошенники проплачивают продвижение собственных фишинговых сайтов, поэтому запросы зачастую выдают фальшивые ресурсы банков. Злоумышленники также используют мессенджеры. Преступники закидывают пользователей ссылками, передают «Известия».

На этом арсенал мошенников не закончился. Они даже используют электронную почту и контекстную рекламу. Все это сделано, чтобы жертва перешла по нужной ссылке.

Эксперты рекомендуют не переходить по ссылкам из писем и сообщений. При этом необходимо самостоятельно набирать название банка или домен в адресной строке браузера. Отличить оригинал от фальшивки можно по ошибке в домене, по грамматическим ошибкам и «поехавшему» дизайну.

При этом мошенники продолжают использовать проверенные способы вымогательства в интернете. Самые распространенные схемы назвал директор ESET Антон Пономарев.