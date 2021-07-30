Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 01:35
01:29
Армия
Замгендиректора ОАК назвал характеристики нового сверхтяжелого транспортного самолета
01:26
Общество
Юрист Редин назвал самые распространенные способы мошенничества в автосалонах
01:19
Происшествия
Машина врезалась в террасу парижского бара, есть погибший
01:12
Общество
Молния ударила в группу туристов на западе Украины
01:07
Общество
Врач Проценко назвал причины заражения коронавирусом после первой прививки
00:51
Общество
«Газпром» раскритиковал предложения Минэкономразвития о лицензировании экспорта СПГ
00:46
Армия
Морскую пехоту Крыма укрепят боевыми машинами-амфибиями БМП-3Ф
00:45
Технологии
Российского робота взяли на работу охранником в Берлине
00:44
Шоу-бизнес
Звезда «Черной вдовы» подала в суд на Disney
00:44
Общество
Российские банки сократили уровень одобрения ипотеки до минимума за четыре года
Все новости

Количество фишинговых страниц банков увеличилось в России
Общество
Количество фишинговых страниц банков увеличилось в России
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 30 июля. Количество фишинговых сайтов, которые копируют ресурсы популярных банков, заметно увеличилось. Специалисты рассказали, как не стать жертвой мошенников.

Мошенники проплачивают продвижение собственных фишинговых сайтов, поэтому запросы зачастую выдают фальшивые ресурсы банков. Злоумышленники также используют мессенджеры. Преступники закидывают пользователей ссылками, передают «Известия».

На этом арсенал мошенников не закончился. Они даже используют электронную почту и контекстную рекламу. Все это сделано, чтобы жертва перешла по нужной ссылке.

Эксперты рекомендуют не переходить по ссылкам из писем и сообщений. При этом необходимо самостоятельно набирать название банка или домен в адресной строке браузера. Отличить оригинал от фальшивки можно по ошибке в домене, по грамматическим ошибкам и «поехавшему» дизайну.

При этом мошенники продолжают использовать проверенные способы вымогательства в интернете. Самые распространенные схемы назвал директор ESET Антон Пономарев.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Количество фишинговых страниц банков увеличилось в России
мошенники интернет сеть злоумышленники
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru