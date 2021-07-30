Продажи дорогих автомобилей с маленьким пробегом выросли в России

Москва, 30 июля. Автовладельцы стали продавать дорогие автомобили с пробегом чаще. Об этом свидетельствуют данные «Авито Авто».

Популярность дорогих иномарок растет, как и их цена. «Известия» со ссылкой на аналитиков отмечают, что продажи машин с пробегом премиальных брендов в возрасте до трех лет выросли на 56% по сравнению с прошлым годом и на 23% по сравнению с первым кварталом текущего года.

Средняя стоимость таких автомобилей увеличилась на 27,4%. Во втором квартале 2021 года она составила 3 568 000 рублей.

Ранее сообщалось, что правила начисления налога на дорогие авто предложили изменить в Госдуме. Предлагается увеличить этот показатель до 4 миллионов рублей.