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Продажи дорогих автомобилей с маленьким пробегом выросли в России
Общество
Продажи дорогих автомобилей с маленьким пробегом выросли в России
wikipedia.org  /  Matti Blume

Москва, 30 июля. Автовладельцы стали продавать дорогие автомобили с пробегом чаще. Об этом свидетельствуют данные «Авито Авто».

Популярность дорогих иномарок растет, как и их цена. «Известия» со ссылкой на аналитиков отмечают, что продажи машин с пробегом премиальных брендов в возрасте до трех лет выросли на 56% по сравнению с прошлым годом и на 23% по сравнению с первым кварталом текущего года.

Средняя стоимость таких автомобилей увеличилась на 27,4%. Во втором квартале 2021 года она составила 3 568 000 рублей.

Ранее сообщалось, что правила начисления налога на дорогие авто предложили изменить в Госдуме. Предлагается увеличить этот показатель до 4 миллионов рублей.

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