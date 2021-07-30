ОП ожидает двукратный рост числа фейков на думских выборах

Москва, 30 июля. Количество фейков о выборах в Госдуму увеличится минимум в два раза, считают в рабочей группе Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации.

По словам главы группы ОП Александра Малькевича, количество фейков может вырасти с трех до шести тысяч. Скорее всего, основными их темами станут перспектива обязательной вакцинации, возможный локдаун и вероятная отмена голосования. В «Лиге безопасного интернета» считают, что наиболее активно фейки будут распространяться в последние две недели перед выборами, сообщает газета «Известия».

В Совфеде призвали жестко наказывать провокаторов. Однако зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов считает, что фейки не смогут существенно повлиять на результат выборов.

Между тем, председатель ГД РФ Вячеслав Володин направил приглашения принять участие в процессе наблюдения за выборами в Российской Федерации в различные европейские структуры. В том числе приглашения разосланы представителям Парламентской ассамблеи Совета Европы и ПА Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.