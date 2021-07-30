Сбор отходов могут начать засчитывать в KPI для российских губернаторов

Москва, 30 июля. Оценка раздельного сбора отходов на территориях регионов может войти в KPI (ключевые показатели эффективности) для губернаторов.

Ассоциация «Промышленность за экологию» направила такое предложение в Минэкономразвития. Такая инициатива прозвучала на фоне планов правительства закупать контейнеры для раздельного сбора мусора по всей России, поэтому губернаторам собираются вверить в обязанность следить за их использованием, передают «Известия».

Соблюдение порядка в отрасли обращения с отходами является главным приоритетом в сфере экологии на государственном уровне. Поэтому логично отметить этот приоритет в региональной политике, считает исполнительный директор организации Любовь Меланевская.

Недавно журналисты ФАН выяснили, какие главные экологические проблемы стоят в Московской области. Главная из них — бездарная политика регионального правительства в вопросе сбора отходов.