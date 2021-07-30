ФАН обнаружил новые связи Романа Анина с фондами Сороса и США

После обращения в Минюст и Генпрокуратуру ФАН публикует сведения, благодаря которым Роман Анин может попасть в реестр иноагентов, а его издание «Важные истории» может быть включено в список СМИ-иноагентов либо нежелательных организаций.

Несмотря на усиление контроля прозападных структур со стороны правоохранительных органов, отдельные организации в России переживают расцвет. На это указал публицист Сергей Пархоменко в эфире «Эха Москвы», положительно оценив состояние расследовательской журналистики, за которой, по его словам, наблюдают на Западе. Он отметил, что работа российских журналистов высоко котируется расследовательскими организациями вроде OCCRP, Global Investigative Journalism Network (GIJN) и «Репортеров без границ». Пархоменко указал, что в России образовалось много небольших и очень мобильных медиа, наиболее известными на Западе он считает «Проект» (юридическое лицо Project Media Inc, на которое зарегистрировано издание, 15 июля было включено в перечень нежелательных организаций на территории РФ), The Bell и «Важные истории».

Активизация так называемых «расследовательских проектов», материалы которых являются спорными, вызвала беспокойство у журналистов и правозащитников. Показательна ситуация с «Важными историями»: РИА ФАН первым обратил внимание правоохранительных органов на информацию об иностранном финансировании издания и попросил провести проверку с последующим внесением в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Соответствующая проверка началась 22 июня, следует из ответа прокуратуры.

Позднее данная тема привлекла внимание бывшего члена ОНК Москвы Александра Ионова, а о возможном иностранном финансировании рассказал RT.

Федеральное агентство новостей установило, что Анин и его издание могут быть связаны с рядом иностранных организаций, известных деструктивной работой в России. Таким образом, статьи «Важных историй» не только могут быть написаны по заказу иностранных интересантов, но и представлять опасность для страны.

Стэнфордский стипендиат

Роман Анин стал стипендиатом стэнфордской Программы для профессиональных журналистов (JSK) имени Джона Найта в 2019 году. По мнению журналистов из FLB, по данной программе готовят расследователей, которые впоследствии создают собственные медиа-проекты для продвижения антироссийской риторики. У всех стипендиатов неожиданно находятся крупные суммы на учреждение и развитие СМИ, при этом сами издания созданы по одним «лекалам».

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До 2015 года россиян в программе JSK не было, однако в последующее время сразу несколько журналистов из РФ прошли обучение — Елизавета Осетинская, позже основавшая The Bell, Роман Баданин1, открывший «Проект.медиа»2, и Роман Анин, зарегистрировавший «Важные истории». Примечательно, что все три издания были названы Сергеем Пархоменко в числе СМИ, за успехами которых пристально следят на Западе.

Глобальные связи Анина

В настоящее время Анин активно сотрудничает с Глобальной сетью журналистских расследований (Global Ivestigative Journalism Network, GIJN), упомянутой Пархоменко в качестве одного из центров мировой журналистики. Судя по всему, в GIJN довольны работой Анина — одну из наград он получил за расследование о коррупции в Азербайджане.

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Global Investigative Journalism Network сотрудничает со Стэнфордским университетом, продвигая стипендию Джона Найта, по которой учились Анин, Баданин и Осетинская. В качестве спонсоров стипендиатов указывается и Национальный фонд демократии (NED3), признанный нежелательным в России.

Глобальная сеть журналистских расследований не скрывает, что получает щедрую поддержку от ряда фондов, среди которых названы структуры Джорджа Сороса, а также близкие и аффилированные с ним фонды — «Открытое общество»4 (признано нежелательным на территории России), Oak Foundation и другие.

Pr Scr gijn.org /

Роман Анин входит в Международный консорциум журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ). В списке основателей консорциума указан «Центр подотчетности властей общественности» (Center for Public Integrity, CPI), который выступает учредителем и, соответственно, одним из крупнейших доноров. Среди главных спонсоров СPI — «Открытое общество» Сороса, а значит, Международный консорциум журналистов-расследователей также существует на средства американского финансиста.

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Помимо CPI, Консорциум журналистов получает солидные финансовые вливания от фондов и частных лиц. В списке регулярных доноров фигурируют близкие и аффилированные с фондами Сороса структуры: Adessium Foundation, The David and Lucile Packard Foundation, Oak Foundation, Pew Charitable Trusts, Waterloo Foundation.

Кроме того, связь с Соросом прослеживается и через основателя Международного консорциума журналистов-расследователей Чарльза Льюиса, входящего в совет директоров Investigative News Network. В мае 2011 года Fox News сообщал, что Сорос выделил порядка 48 миллионов долларов на организации журналистов-расследователей, в том числе Investigative News Network.

«Истории» диктует Сорос?

В фокусе внимания СМИ Романа Анина — Россия, однако само издание российским не является. «Важные истории» (iStories Fonds) — латвийская некоммерческая организация, зарегистрированная в виде фонда. Редакция находится в городе Рига, журналисты живут и работают в России.

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В правлении «Важных историй» указаны иностранные граждане — Андерс Александерсон из Швеции и Санита Емберга из Латвии.

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Андерс Александерсон — вице-президент Стокгольмской Школы экономики, ранее работал в филиале организации в Риге — то есть там, где зарегистрированы «Важные истории». В настоящее время Анин является преподавателем и научным сотрудником Центра медиаисследований при Стокгольмской Школе Экономики в Риге. Это дает основание предполагать, что Александерсон может выступать куратором Анина.

Pr Scr sseriga.edu /

Александерсон входит в совет директоров Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP). «Важные истории» названы «партнерским центром» OCCRP, о чем сообщается на сайте фонда. Кроме того, в 2013 году в качестве журналиста OCCRP Роман Анин получил первую Премию Магнитского.

Pr Scr occrp.org /

Среди спонсоров OCCRP — Госдепартамент США, а также признанные нежелательными на территории РФ организации: Агентство США по международному развитию (USAID) (прекратила работу в России в 2012 году по требованию МИД РФ), «Национальный фонд демократии» (NED) и «Открытое общество».

Примечательна также фигура Саниты Емберги. Ранее женщина работала в Европейской комиссии, в настоящее время сотрудничает с ОБСЕ, UNESCO, SSE Riga и Thomson Reuters Foundation, а кроме того, как и Анин, тесно работает с Глобальной сетью журналистских расследований.

Санита Эмберга — исполнительный директор и редактор Балтийского центра журналистских расследований Re:baltica. Основной источник финансирования — гранты от организаций из стран НАТО и ЕС, в том числе «Открытого общества» Сороса.

Pr Scr ru.rebaltica.lv /

Среди «друзей» Re:baltica указаны не только «Отрытое общество» Сороса, но и вышеупомянутые Стокгольмская школа экономики, OCCRP, Глобальная сеть журналистских расследований и Международный консорциум журналистов-расследователей, а адрес регистрации центра (Strelnieku iela 4a, Riga, Latvia, LV-1010) совпадает с адресом «Важных историй».

Pr Scr ru.rebaltica.lv /

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Правоохранительные органы должны установить, кем же все-таки считать латвийскую организацию iStories Fonds — иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, либо организацией, чья деятельность должна быть признана нежелательной на территории РФ.

Что касается самого Романа Анина, то есть все основания считать, что он пополнит список иностранных агентов, вслед за своим товарищем по Стэнфорду Романом Баданиным.

1 Иностранный агент.

2 включено Министерством юстиции в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

3 внесен Минюстом РФ в список нежелательных организаций

4 Генпрокуратура признала одноименную организацию нежелательной на территории РФ.