Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 00:05
00:00
Общество
В заповеднике «Лебяжьи острова» в Крыму наблюдается рост популяции краснокнижных птиц
23:59
Политика
Российский депутат Петр Толстой назвал Зеленского шоуменом
23:41
Шоу-бизнес
«Закусывать надо»: Бузова насмешила поклонников выстраданными слезами в Греции
23:23
Весь мир
Управляемый хаос: Astra Militarum назвал причину сохранения оружейного эмбарго ООН в ЦАР
23:23
Политика
Госдума прокомментировала слова Борреля об эффективности санкций против России
23:04
Весь мир
Коронавирус погрузил Нигерию в экономический кризис
22:57
Общество
Собянин рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве
22:48
Весь мир
«Политический заказ»: Кошкин объяснил решение ООН о продлении санкций против ЦАР
22:42
Происшествия
Мужчина по ошибке смертельно ранил младенца ножом в Кызыле
22:35
Общество
Транспортный прокурор потребовал устранить нарушения прав инвалидов в Волхове
Все новости

Российский депутат Петр Толстой назвал Зеленского шоуменом
Политика
Российский депутат Петр Толстой назвал Зеленского шоуменом
Пресс-служба заместителя председателя ГД Петра Толстого

Москва, 29 июля. Депутат Госдумы Петр Толстой считает, что президент Украины Владимир Зеленский является шоуменом, которого не волнуют проблемы украинцев.

Зеленский недавно подписал закон о создании на Украине системы «национального сопротивления». Этот проект повышает оборонительную способность страны и увеличивает количество военных на 4,4% до 261 тысячи украинцев.

Толстой сообщил в личном Telegram-канале, что Киев продолжает накачивать украинцев военной риторикой. Он добавил, что Зеленского не волнуют восстановление экономики, борьба с нацистами и забота о гражданах Украины. Российский депутат подытожил, что президент Украины является шоуменом, который играет отведенную ему роль.

Киев также недоволен Зеленским. Депутат Верховной рады Украины Анатолий Бурмич заявил, что нынешний президент Украины послушно уничтожит страну, сообщает «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Российский депутат Петр Толстой назвал Зеленского шоуменом
украина россия зеленский толстой
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru