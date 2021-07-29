Москва, 29 июля. Депутат Госдумы Петр Толстой считает, что президент Украины Владимир Зеленский является шоуменом, которого не волнуют проблемы украинцев.

Зеленский недавно подписал закон о создании на Украине системы «национального сопротивления». Этот проект повышает оборонительную способность страны и увеличивает количество военных на 4,4% до 261 тысячи украинцев.

Толстой сообщил в личном Telegram-канале, что Киев продолжает накачивать украинцев военной риторикой. Он добавил, что Зеленского не волнуют восстановление экономики, борьба с нацистами и забота о гражданах Украины. Российский депутат подытожил, что президент Украины является шоуменом, который играет отведенную ему роль.

Киев также недоволен Зеленским. Депутат Верховной рады Украины Анатолий Бурмич заявил, что нынешний президент Украины послушно уничтожит страну, сообщает «Царьград».