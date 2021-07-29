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«Закусывать надо»: Бузова насмешила поклонников выстраданными слезами в Греции

  /   Обновлено: 29 июля 2021 23:41
Шоу-бизнес
«Закусывать надо»: Бузова насмешила поклонников выстраданными слезами в Греции
instagram.com  /  @buzova86

Афины, 29 июля. Певица Ольга Бузова несколько дней хранила интригу, сообщив поклонникам, что собирается исполнить свою заветную мечту. Оказалось, речь шла всего лишь о поездке за границу.

На днях бывшая ведущая «Дома-2» вернулась из Африки, где принимала участие в съемках нового реалити-шоу. После усердной работы артистка решила наградить себя несколькими днями отдыха и отправилась в Грецию, где посетила архипелаг Киклады в Эгейском море.

Это место часто называют «открыточным островом» — белые стены и синие крыши являются визитными карточками туристической Греции. Как выяснилось, увидеть эти крыши было заветной мечтой Бузовой.

«Это моя мечта всей жизни, простите мои эмоции. Блин, голубая крыша! Столько я видела их на фотографиях! Это — моя мечта…» — говорит Бузова на видео, которое она опубликовала на своей странице в Instagram. При этом певица разрыдалась, утирая слезы рукой.

Некоторые из поклонников порадовались за артистку, однако большинство решили, что поездка в Грецию для певицы, которая очень неплохо зарабатывает, не тянет на настоящую мечту.

«Очень странно, имея столько возможностей, только на четвертом десятке исполнить свою мечту», — пишет один из фолловеров.

«Если собрать все слезы, сколько Бузова пролила, можно море образовать и назвать Бузовское море», — добавила подписчица.

«Понимаю, если бы обычный человек рыдал, у которого зп 30 тысяч, а тут деньги крутятся немерено, можно каждую неделю куда хочешь летать», — негодует другая.

«Закусывать надо», — посмеялся пользователь.

Ранее ведущая шоу «Дом-2» Ольга Орлова сообщила, что Бузова подставила организаторов и участников телепроекта. Она предположила, что появление бывшего парня певицы Давы Манукяна в реалити было местью Бузовой. Ведь та сообщила, что покидает проект за несколько часов до выхода в эфир.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Закусывать надо»: Бузова насмешила поклонников выстраданными слезами в Греции
греция бузова дом-2
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