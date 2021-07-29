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Госдума прокомментировала слова Борреля об эффективности санкций против России
Политика
Госдума прокомментировала слова Борреля об эффективности санкций против России
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Москва, 29 июля. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк сообщил, что слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля об эффективности санкций против РФ — это пример предвзятости.

Железняк добавил, что заявление Борреля также показывает высокомерное отношение к России. Он подчеркнул, что конфликт с Москвой ведет лишь к углублению противоречий и является тупиковым путем. Информацией об этом делится РИА Новости.

Боррель недавно в интервью рассказал об эффективности санкций против Москвы. Глава дипломатии ЕС на этом не остановился и добавил, что Россия якобы «не является мощной страной» с экономической точки зрения.

Российский депутат отметил, что в Брюсселе давно сидят русофобы, которые пляшут под дудку Вашингтона. Он добавил, что ЕС не может отстаивать интересы граждан Европы.

Брюсселю мало конфронтации с Россией. Боррель недавно пригрозил Белоруссии новыми санкциями. Информацией об этом поделился «Царьград».

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