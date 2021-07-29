Госдума прокомментировала слова Борреля об эффективности санкций против России

Москва, 29 июля. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк сообщил, что слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля об эффективности санкций против РФ — это пример предвзятости.

Железняк добавил, что заявление Борреля также показывает высокомерное отношение к России. Он подчеркнул, что конфликт с Москвой ведет лишь к углублению противоречий и является тупиковым путем. Информацией об этом делится РИА Новости.

Боррель недавно в интервью рассказал об эффективности санкций против Москвы. Глава дипломатии ЕС на этом не остановился и добавил, что Россия якобы «не является мощной страной» с экономической точки зрения.

Российский депутат отметил, что в Брюсселе давно сидят русофобы, которые пляшут под дудку Вашингтона. Он добавил, что ЕС не может отстаивать интересы граждан Европы.

Брюсселю мало конфронтации с Россией. Боррель недавно пригрозил Белоруссии новыми санкциями. Информацией об этом поделился «Царьград».