Совет Безопасности ООН принял решение о продлении санкций против Центральноафриканской Республики, в частности, запрета на импорт военных грузов.

Комиссар Яррик, руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum, поделился видением ситуации с корреспондентами международной редакции Федерального агентства новостей.

«В истории с оружейным эмбарго ООН в отношении ЦАР есть одна важная деталь. Всемирная организация, которая за последние шесть лет превратилась в ненужный тормоз, ограничила поставки оружия в республику, мотивируя свое решение тем, что в стране якобы продолжается хаос. Но мы видим иную картину, отличную от заокеанских наблюдений сквозь пальцы. Президенту Фостен-Арканжу Туадера удалось консолидировать значительную часть общества, показать, что ЦАР может развиваться как независимое и полноценное государство. Нельзя не отметить, что всего этого не было бы, если бы не помощь русских специалистов. Благодаря России, народ ЦАР и ее армия получили возможность бороться с бандитизмом и терроризмом, некогда процветавшим в стране», — объяснил спикер.

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Парадокс санкций в том, что работают они только против национальной армии (FACA). Радикалы беспрепятственно достают оружие и ограничения ООН не способны пресечь этот процесс:

«ООН крайне лукаво смотрит на проблему. Боевики, основные силы которых армия ЦАР разбила в начале 2021 года, получают новейшую технику, в том числе западного образца, контрабандным путем. Получается, что одной рукой Запад дает оружие боевикам по тайным каналам и тропам, а с другой — существенно ограничивает право легитимного правительства в Банги на защиту страны от террористического отребья, лишает ВС новейших средств защиты от бандитов и террористов. Как это назвать? Только подлостью».

Коллективный Запад не первый раз уличают в желании накалить обстановку в стране, к которой он испытывает интерес.

«Стратегия состоит в том, чтобы поддерживать «управляемый хаос» в тех регионах, где им выгодно конкурировать с другими державами — прежде всего, с набирающей мощь Россией. О том, насколько этот хаос может быть «управляемым», мы хорошо знаем по отгремевшей «арабской весне»: надежды на то, что карманные исламисты будут полезны Западу для свержения неугодных лидеров, разбились о консолидацию международных террористических группировок», — напомнил Комиссар Яррик.

Экспертное общество признает, что с приходом к власти действующего главы ЦАР Фостен-Арканжа Туадера обстановка в стране стабилизировалась. В республике появилась регулярная армия, а необходимость в ограничениях потеряла актуальность:

«Президент Туадера недавно говорил, что оружейное эмбарго было оправдано в 2014 году, когда в ЦАР бушевала гражданская война. Сейчас оно только сковывает руки законным властям и армии, угрожает национальной безопасности. Если бы не помощь России — повторюсь — население ЦАР было бы обречено на вечный хаос внутри страны».

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Военный обозреватель уверен, что Центральноафриканской Республике нужна поддержка. Особенно в вопросе снятия эмбарго. Он считает, что совместными усилиями у дружественных государств получится убедить ООН принять верное решение.

«В этом смысле инициатива России — высказанная сперва в ООН, а теперь и господином Полянским — крайне важна для будущего африканской страны. Да и, если честно, для самой организации такая инициатива крайне важна. Потому что тогда Совбез действительно покажет, что может рассуждать здраво, исходя из текущего момента времени, а не по указке одной дряхлеющей «сверхдержавы», — констатировал руководитель аналитической группы Astra Militarum.

Множество экспертов высказалось о необходимости снятия эмбарго. Упомянутый Комиссаром Ярриком первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский считает, что наложенные ограничения только препятствуют поддержанию национальной безопасности страны.

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера также заявил о контрпродуктивности санкций. Подробнее о приоритетных задачах правительства и результатах сотрудничества с Россией можно прочитать в эксклюзивном репортаже корреспондентов международной редакции Федерального агентства новостей.

Военный эксперт Андрей Кошкин придерживается мнения, что решения Совета Безопасности ООН продиктованы коллективным Западом, но никак не попыткой нивелировать кризис безопасности в ЦАР.