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Коронавирус погрузил Нигерию в экономический кризис
Весь мир
Коронавирус погрузил Нигерию в экономический кризис
flickr.com  /  @jbdodane

Абуджа, 29 июля. Пандемия COVID-19 стала причиной увеличения количества голодающих нигерийцев в два раза, сообщает Human Rights Watch (HRW).

Отчет организации основан на исследовании местной неправительственной аналитической группы Justice and Empowerment Initiatives. Опрошенные жители признались, что коронавирус лишил их средств к существованию.

Эпидемия нанесла сильный удар по экономике Нигерии. Цены на продукты и товары первой необходимости возросли настолько, что людям пришлось экстренно искать дополнительные источники заработка.

Коронавирус погрузил Нигерию в экономический кризис
pixabay.com  / 

Одна из проблем заключается в том, что законодательство страны не подразумевает права на получение какого-либо социального обеспечения.  После массового распространения болезни правительство постаралось экстренно развить систему выплат и поддержки, но продукты и финансы достались далеко не всем.

«Мы продолжаем слышать новости, что власти раздают деньги и еду, но я не видел такого в нашем районе», — рассказал местный житель.

В связи с тяжелой обстановкой более половины молодых людей Нигерии изъявили желание эмигрировать. Государство заняло третье место в Западной Африке, уступая лишь Либерии (70%) и Сьерра-Леоне (60%) по количеству респондентов, которые хотят уехать.

Больше всего нигерийскую молодежь волнуют экономические вопросы, а именно безработица и отсутствие денежных средств.

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