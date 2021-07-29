Мужчина по ошибке смертельно ранил младенца ножом в Кызыле

Кызыл, 29 июля. Мужчина в Кызыле во время конфликта с сожительницей зарезал младенца.

Правоохранители в четверг получили информацию о трагедии. В сообщении говорилось, что 10-месячный ребенок был доставлен в больницу с ножевыми ранами спины. Спустя некоторое время младенец умер.

Следствие считает, что родители оставили ребенка с няней и уехали из города. Няня стала употреблять алкогольные напитки в компании своего 31-летнего сожителя. Во время распития между ними завязался конфликт. Мужчина схватился за нож, замахнулся им в сторону женщины и собирался ее ударить, однако орудие убийства угодило в спину ребенка.

Правоохранители задержали мужчину. Ему скоро предъявят обвинение. СК устанавливает все детали происшествия.

Мужчина ранее зарезал правоохранителя в Подмосковье. Причиной трагедии стало сделанное замечание, сообщил «Царьград».